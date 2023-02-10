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İç Anadolu'dan "Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

AA

İç Anadolu'dan "Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Niğde'den, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine ilaç, giysi, gıda, jeneratör ve tekerlekli sandalye gönderildi.

Hastane Başhekimi Mustafa Kozan, AA muhabirine, deprem bölgesindeki sağlık müdürleri ve başhekimlerle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Deprem bölgesine doktor ve sağlık ekibi gönderdiklerini belirten Kozan, "Bölgeye giden personelimizle görüşerek ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi malzeme gönderiyoruz. Ayrıca 6 kamyon çeşitli malzeme, 1 kamyonla diyaliz malzemesi, bugün 2 tır hem ilaç hem bebek maması ve gıda gönderdik. Depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine sağlanan insan gücü, ekipman ve lojistik destekle yaraların birlikte sarıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar 1053 gönüllü, 619 kamu personeli, 544 çadır, 238 tır yardım malzemesi, 106 iş makinesi operatörü, 100 iş makinesi, 25 cenaze aracı, 16 ambulans, 10 UMKE ve kurtarma aracı ile 1500 kişilik mobil yemek aracının deprem bölgelerine intikal ettirildiği ve vatandaşların hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda vatandaşlardan gelen yardımlar toplanıyor.

Ekiplerin ayrıştırdığı kıyafet poşetlerinden birinde, "Hiçbiri kirli değil. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Oğlumun kıyafetlerindeki lekeler çıkmadığı için öyle. Acil yola çıkacakları için müdahale edemedik, hakkınızı helal edin. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." yazılı not çıktı.

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, başlattığı yardım kampanyasıyla deprem bölgesine 3 kamyon ve 5 minibüs malzeme ulaştırdı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan gurbetçiler de Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki yakınları ile irtibata geçerek, deprem bölgesine yardım ulaştırılması için maddi destek sağladı.

Gurbetçiler arasında ilk etapta toplanan 75 bin avro ile alınan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar deprem bölgesine gönderildi.

- Kırşehir

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler ve teknik personel, deprem bölgesinde dağıtılmak üzere 2 gün boyunca battaniye, kilim, bere, şapka, şal, pijama, yelek gibi giysi ve kışlık malzeme üretti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yeğin, üretilen 178 battaniye ve kilim ile kışlık giysilerden oluşan kolileri AFAD aracılığıyla Kahramanmaraş'a gönderdiklerini belirtti.

Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ise depremin ikinci gününden itibaren gece saatlerine kadar çalışarak ürettikleri günlük 25 bin ekmeği AFAD aracılığıyla deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

- Niğde

Depremin ardından Niğde'de Valilik, Belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniveristesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile ilçe ve belde belediyelerinin toplandığı yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı da 1 milyon lira nakdi yardımının yanı sıra 8 arazi aracı ile 13 bin litre benzini bölgeye ulaştırdı.

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