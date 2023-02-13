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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta depremzedelerin yemek ve ekmeklerini öğretmenler ile öğrenciler hazırlıyor

AA

Yozgat'ta depremzedelerin yemek ve ekmeklerini öğretmenler ile öğrenciler hazırlıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'a gelen depremzedelerin yemek ve ekmekleri, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde gönüllü öğretmen ve öğrencilerce hazırlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 63 bin roll ekmek gönderen okul, şimdi de kente gelen depremzedelerin yemek ve ekmek ihtiyacını karşılıyor. Okulda hazırlanan yemek ve ekmeler, depremzedelerin kaldığı misafirhane ile evlere gönderiliyor.

Okulun yiyecek ve içecek alanı öğretmeni Mine Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu günden itibaren bölgeye ekmek gönderdiklerini söyledi.

İlk 4 günde depremzedeler için 63 bin roll ekmek ürettiklerini belirten Öztürk, "Şimdi de ilimize gelen depremzedelerin ekmek ve yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Okulumuz organize sanayi bölgesinde bulunduğu için iş adamlarımızın yardımlarıyla ekmek üretimini sürdürüyoruz. Bu çalışmaları öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizle gönüllü yapıyoruz. Depremzedelerimizin her zaman yanındayız. Ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Usta öğretici Mehmet Işık da depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Yaşar Enes Sargın ise depremzedelerin acısını paylaştıklarını ve onlara destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

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