Yozgat'ta Adalet Bakanlığı tesisinde 350 depremzede misafir ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta Adalet Bakanlığı tesisinde 350 depremzede misafir ediliyor

AA

Yozgat'ta Adalet Bakanlığı tesisinde 350 depremzede misafir ediliyor

YOZGAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 350 depremzede, Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde ağırlanıyor.

Depremin yaşandığı illerden getirilen afetzedeler, Adalet Bakanlığının Yozgat'taki Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirildi.

Merkezde depremzedelere psikolojik destek sağlanırken, çocuklar da oyun salonlarında depremin etkisini üzerinden atmaya çalışıyor.

Yozgat Cemil Çiçek Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatlarıyla eğitim merkezini depremzedelerin barınması için açtıklarını söyledi.

Merkezde 350 depremzedeyi misafir ettiklerini belirten Özden, "Depremzedelerimizin yeme, içmeleri, barınmaları, giysi, ilaç ve diğer ihtiyaçları eğitim merkezimiz tarafından karşılanıyor. Bunun yanında travmaya maruz kalmış misafirlerimiz için de psikolojik destek programları hazırladık ve psikolog ve pedagoglarımız aracılığıyla bu destekleri de sağlıyoruz." dedi.

Psikolog Müzeyyen Afşar Erciyas ise depremzedelerle bireysel ve toplu görüşmeler yaptıklarını, zor zamanları birlikte aşmak için el ele vermek gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızla huzur görüşmeleri yapıyoruz. Çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Oyun oynayarak, onların tedirginliklerini, korkularını aşmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Malatya'dan gelen depremzede Aynur Özdemir de depremde oturdukları binanın hasar gördüğünü anlattı.

Ablasının adliyede çalıştığını onun vesilesiyle Yozgat'a geldiklerini aktaran Özdemir, "Buradaki ilgi çok güzel. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Gaziantep'ten Yozgat'a gelen Şule Uysal ise şunları kaydetti:

"Depremin travması çok ağır. Yaşlı annem var, arabada bile kalamadık. Allah razı olsun bakanlığımız bizi buraya getirdi. Burada bile ben sallandığımı hissediyorum kaç gündür, etkileri çok ağır. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Allah, devletimize, bakanlığımıza da zeval vermesin. İnşallah burada psikolojimizi düzelteceğiz, evlatlarımızın psikolojisini düzelteceğiz."

Gaziantep Adliyesi çalışanlarından Bekir Aslaner de eğitim merkezinin sunduğu imkanlar sayesinde uzaktan çalıştıklarını, işlerin aksamaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta depremzedelerin yemek ve ekmeklerini öğretmenler ile öğrenciler hazırlıyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta depremzedelerin yemek ve ekmeklerini ...
Yozgat'ta meslek lisesi öğretmenleri depremzedeler için çadır sobası üretiyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta meslek lisesi öğretmenleri depremzedeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.