Yozgat'a gelen depremzedelere psikososyal destek veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'a gelen depremzedelere psikososyal destek veriliyor

AA

Yozgat'a gelen depremzedelere psikososyal destek veriliyor

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere, Yozgat'ta psikososyal destek sunuluyor.

Deprem bölgelerinden kente gelen yaklaşık 9 bin depremzede, misafirhaneler, yurt ve evlere yerleştirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de depremzedelere psikososyal destek veriyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, gazetecilere, kente gelen 611 depremzedeye ayakta, 36'sına da serviste sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Depremzedelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Kozan, "Depremin etkilerini azaltmak için hastanemizde psikosoyal destek birimi oluşturuldu. Hem çocuk hem yetişkin depremzedelerimiz saat 24.00'e kadar psikologlarımızdan destek alabileceklerdir." dedi.

Kahramanmaraş Göksun'dan gelen depremzede Turgay Akkaya, "Annemi deprem bölgesinden Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirdik. İlgi, bakım çok güzel. Doktorlarımız, hemşire arkadaşlarımız, hasta bakıcılarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Çok memnunuz." diye konuştu.

- Uzmanlar depremzedelerle tek tek görüşüyor

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen 230 depremzedeye de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikososyal destek veriliyor.

Depremzedelerle tek tek görüşen uzmanlar, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı Sümeyra Erol, depremin ilk günlerinde Hatay'da görev yaptığını aktardı.

Şimdi de deprem bölgesinden gelen depremzedelerle ilgilendiklerini anlatan Erol, "Çocukları her yaş grubuna göre ayırdık, farklı etkinlikler planladık. Duygu çalışmaları, kitap okuma saatleri yapıyoruz. Çocukların deprem psikolojisinden çıkıp normal hayatına, rutine dönmesi için psikososyal destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Günbey, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının belediye ve vatandaşların desteğiyle karşılandığını söyledi.

Kahramanmaraş Afşin'den gelen depremzede Salim Kızılay ise kızının Yozgat'ta üniversitede okuduğunu dile getirerek, "Öğrencilerin ailelerini getiriyorlarmış. Bize de telefon ettiler, buraya geldik. Çok da memnunuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.