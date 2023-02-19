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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden Yozgat'a 662 öğrencinin nakli yapıldı

AA

Deprem bölgesinden Yozgat'a 662 öğrencinin nakli yapıldı

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden aileleriyle Yozgat'a gelen 662 öğrencinin okullara kayıt işlemleri tamamlandı.

Kitap, kırtasiye ve tüm okul ihtiyaçları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanan öğrenciler, yarın kayıt yapılan okullarında eğitime başlayacak.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, deprem bölgesinden kente gelen öğrencilerin sorunsuz şekilde eğitime başlayacağını söyledi.

Öğrencilerin barındıkları bölgeye en yakın okula kayıtlarının yapıldığını aktaran Yazıcı, "Deprem bölgesinden ilimize 133 okul öncesi, 185 ilkokul, 180 ortaokul, 164 de lise öğrencisi geldi. Bu öğrencilerimiz için müdürlüğümüzde birim oluşturduk. Tüm öğrencilerimizin kayıt işlemleri tamamlandı. Lise öğrencilerimizin kontenjan şartı aranmaksızın puanının tuttuğu lisede kaydı yapıldı." dedi.

Yazıcı, deprem bölgesinden gelen öğrencilere psikodestek sağlandığını da ifade ederek, "Bu destekler okullarımızda da devam edecek. Depremin etkilerini öğrencilerimizin üzerinden atmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

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