Yozgat'ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için uyku tulumu dikiyor.

Daha önce atkı ve bere üretimi yapan usta öğretici ve kursiyerler, şimdi de depremzedelere uyku tulumu dikmek için mesai yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda halk eğitim merkezlerinde depremzedeler için uyku tulumu üretildiğini söyledi.

Uyku tulumlarının özellikli kumaşlardan yapıldığını aktaran Yazıcı, "Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve yöneticilerimiz koordinasyon içerisinde farklı bedenlerde üretim yapıyoruz. Bunları depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Usta öğreticilerden Derya Yılmazer de depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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