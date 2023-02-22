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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan depremzedelere destekler sürüyor

AA

İç Anadolu'dan depremzedelere destekler sürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Sivas'tan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde açılan Halk Eğitim Merkezi kurslarında, usta öğreticiler ve kursiyerler, aralarında topladıkları parayla ve hayırseverlerin yardımlarıyla alınan kumaşlardan giysi üretiyor.

Çocuk ve büyükler için iç çamaşırından eşofmana kadar hazırlanan giysiler, deprem bölgesine gönderiliyor.

- Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kızılayın depremzedelerin kan ihtiyacının karşılanması yönündeki çağrısına destek olmak isteyen personel, Kan Merkezi'nde bağış yaptı.

Öte yandan, Yahşihan Belediyesi teknik ekibi Gaziantep ve köylerinde devam eden hasar tespit çalışmalarına katkı sağlıyor.

- Kırşehir

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Hatay'ın İskenderun ilçesinde açtığı seyyar mutfaklarda, Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli hizmet veriyor.

Çiçekdağı Belediyesi de İskenderun Devlet Hastanesi önünde aşevi kurarak depremzedelere yemek dağıtıyor.

- Kayseri

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besici Hacı Süleyman Konateke, parasının depremzedeler için kullanılması amacıyla danasını Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi'ne bağışladı.

Kocasinan Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Halil Uzun, Konateke’yi evinde ziyaret ederek teşekkür etti.

Depremzedeler için ağladığını ve üzüldüğünü aktaran Konateke, "Onlar orada zor günler, soğuk geceler geçirirken ben burada hiç rahat olmuyorum, onun için sizi buraya davet ettim. Buraya kadar geldiniz, bağışımı kabul ettiniz, Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, glütensiz yiyecekle beslenmek zorunda olan depremzedeler için çalışma yapan İl Müftülüğü personeli, bu ürünlerden oluşan gıda kolilerini bölgeye ulaştırıyor.

- Sivas

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 16 veteriner hekim, Malatya ve Adıyaman'da depremden etkilenen bölgelerde yıkılan veya hasar gören işletmelerde telef olan hayvanların tespitini yapıyor.

Ekipler enkazdan yaralı çıkartılan hayvanların tedavilerini yapıp, yıkılan veya hasar gören ahır, ağıl, barınaklar için hayvan çadırı teminine yönelik de çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün 6 kişilik ekibi de deprem bölgesinde görev alıyor. Bölgede bulunan ve ekiplerin koordinasyonunu sağlayan İl Müdürü Seyit Yıldız, afet bölgesinde zor durumda olan vatandaşlar için çabaladıklarını belirtti.

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