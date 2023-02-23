Yozgat'ta depremzedelere özel sağlık hizmeti sunuluyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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YOZGAT (AA) - Deprem bölgelerinden Yozgat'a gelerek yurt ve misafirhanelerde kalan depremzedelere, İl Sağlık Müdürlüğünün gezici sağlık ekipleriyle günlük birinci basamak sağlık hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen 11 bin 205 depremzedenin bir kısmı yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, 1 doktor ve 4 yardımcı sağlık personelinden oluşan 20 ekip ile depremzedelerin konakladığı toplu yaşam alanlarında günlük sağlık taraması yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, gazetecilere, sağlık sorunu olan depremzedelerin hastanelerden yararlandığını belirterek, "Yurtlarda kalan vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Aralarında gebe, yeni doğum yapmış lohusalar, kronik hastalığı bulunanlar olabiliyor. Bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık taramaları yapılması gerekiyor. Bunun için 20 ekip oluşturduk. Her ekibimizde 1 hekim ve 4 yardımcı sağlık personeli bulunuyor." diye konuştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depreme yakalanan ve Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde kalan Fidan Erçin, İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi.

Kırıkhan'daki evlerinin hasar gördüğünü anlatan Erçin, "Bölgeden 8. günde Yozgat'a geldik. Burada çok iyiyiz. Doktorumuz, ilaçlarımızı yazdı." dedi.

Adıyaman'dan gelen depremzede Fatma Bektaş da depremde evlerinin yan yattığını anlattı.

Deprem sonrası araçlarda kaldıklarını aktaran Bektaş, "8 gün dışarıda kaldık, çok soğuktu. Allah razı olsun, bize kucak açtılar, Yozgat'a geldik. Kaldığımız yerde doktora ilaçlarımı yazdırdım." ifadelerini kullandı.

Ekipte görevli halk sağlığı uzmanı Dr. Damla Bozbay ise "Depremzedelerin toplandığı noktalarda özellikle fazlaca konakladıkları yerlerde onlara birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Kronik hastalıkları olanlara reçetelerini yazıyoruz, gebe, bebek, lohusa izlemleri yapıyoruz. Elimizden geldiğince psikososyal destek de veriyoruz." diye konuştu.

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