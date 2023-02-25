Yerköy Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için giysi üretiyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi kurslarında, usta öğreticiler ve kursiyerler, hayırseverlerin yardımıyla alınan kumaşlardan giysi üretiyor.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Yılmaz, depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için bere, atkı, eşofman takımı, eldiven, battaniye ve uyku tulumu ürettiklerini söyledi.

Kumaşların hayırseverlerin katkısıyla alındığını ifade eden Yılmaz, "Usta öğreticiler ve kursiyerlerimiz gönüllü olarak çalışıyor, üretilen giysiler deprem bölgesine gönderiliyor. Depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak istiyoruz. Maddi, manevi emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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