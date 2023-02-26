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Enkaz altında kalan emekli din görevlisi cep telefonu mesajıyla kurtulmuş

AA

Enkaz altında kalan emekli din görevlisi cep telefonu mesajıyla kurtulmuş

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Hassa ilçesinde enkazda kalan emekli din görevlisinin oğluna attığı cep telefonu mesajıyla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin ikinci gününde Hassa ilçesinde yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan emekli din görevlisinin oğluna attığı "ben yaşıyorum, kurtarın" mesajı üzerine yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda 46. saate kurtarıldı.

Yozgat Belediyesi itfaiyesi ekip amiri Mustafa Eraslan, AA muhabirine, depremin olduğu gün nöbetten çıkıp, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın koordinatör vali olarak görev yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesine hareket ettiklerini söyledi.

Hava şartları ve trafik yoğunluğundan dolayı bölgeye gece ulaştıklarını aktaran Eraslan, "Bölgede hemen kurtarma çalışmalarına başladık. Orada büyük bir yıkım vardı, binalar çökmüş, ayakta kalanlar hasarlıydı. Yollar çatlamıştı, yol kenarlarında hasar görmüş araçlar vardı. Çok yavaş ilerliyorduk. Anlatılacak bir şey değil. Allah ülkemize böyle bir afet daha yaşatmasın." dedi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten Yunus Şahin de enkaz altında bulunan bir vatandaşın oğluna mesaj göndererek yaşadığını bildirmesi üzerine binaya gittiklerini belirtti.

Emekli din görevlisi olduğunu öğrendiklerini ve "Osman hoca" diye seslendikleri kişi ile mesajlaşarak konumunu tam belirlediklerini ifade eden Şahin, vatandaşa ulaşmak için yaklaşık 4 saat çalıştıklarını anlattı.

Şahin, Zonguldak'tan gelen madencilerin de yardımıyla Osman hocaya ulaştıklarını anlatarak, "Perde betonu kırarak, vatandaşımızı kurtardık. Bizlere teşekkür etti." diye konuştu.

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