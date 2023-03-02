Asker olmak isteyen down sendromlu depremzede, özel güvenlik üniformasıyla mutlu oldu

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş'tan ailesiyle Yozgat'a gelen ve asker olma hayali kuran depremzede down sendromlu genç, Bozok Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdunda özel güvenlik görevlileriyle gönüllü mesai yapıyor.

Onikişubat ilçesinde evleri 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğü için ailesiyle Yozgat'a gelen down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Şamil Şanlıdal, KYK Bozok Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Annesi, babası ve kardeşleriyle yurtta kalan Şanlıdal'ın asker olmak istediğini öğrenen yurt yönetimi ve güvenlik görevlileri, gence özel güvenlik üniforması giydirdi.

Şanlıdal, yurtta güvenlik görevlilerine yardımcı olarak gönüllü mesai yapıyor.

Baba Mehmet Şanlıdal, gazetecilere, oğlunun asker kıyafeti giymesini arzu ettiklerini belirterek, "Burada güvenlik görevlisi oldu. Severek görev yapıyor, mülayim bir kişi. Allah böyle evlatlarımızı bizlere hediye verdi. Ahirette karşılığını göreceğiz inşallah." dedi.

Anne Mediha Coşkun Şanlıdal da yurt yönetimi ve çalışanlarının kendilerine sahip çıkıp, destek olduklarını dile getirerek, "Şamil çok mutlu oldu. Görevini de yerine getiriyor. Asker kıyafetini de giydirir muradına erdirirsek çok mutlu olacağız." diye konuştu.

Güvenlik görevlisi Hakkı Özer ise "Güvenlik amirimiz oldu. Ona sahip çıkıyoruz, o da bize yardım ediyor. Güvenlik görevlisi olduğu için de çok mutlu. İnşallah ileride de asker olacak." ifadelerini kullandı.





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