Asker olmak isteyen down sendromlu depremzede, özel güvenlik üniformasıyla mutlu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asker olmak isteyen down sendromlu depremzede, özel güvenlik üniformasıyla mutlu oldu

AA

Asker olmak isteyen down sendromlu depremzede, özel güvenlik üniformasıyla mutlu oldu

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş'tan ailesiyle Yozgat'a gelen ve asker olma hayali kuran depremzede down sendromlu genç, Bozok Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdunda özel güvenlik görevlileriyle gönüllü mesai yapıyor.

Onikişubat ilçesinde evleri 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğü için ailesiyle Yozgat'a gelen down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Şamil Şanlıdal, KYK Bozok Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Annesi, babası ve kardeşleriyle yurtta kalan Şanlıdal'ın asker olmak istediğini öğrenen yurt yönetimi ve güvenlik görevlileri, gence özel güvenlik üniforması giydirdi.

Şanlıdal, yurtta güvenlik görevlilerine yardımcı olarak gönüllü mesai yapıyor.

Baba Mehmet Şanlıdal, gazetecilere, oğlunun asker kıyafeti giymesini arzu ettiklerini belirterek, "Burada güvenlik görevlisi oldu. Severek görev yapıyor, mülayim bir kişi. Allah böyle evlatlarımızı bizlere hediye verdi. Ahirette karşılığını göreceğiz inşallah." dedi.

Anne Mediha Coşkun Şanlıdal da yurt yönetimi ve çalışanlarının kendilerine sahip çıkıp, destek olduklarını dile getirerek, "Şamil çok mutlu oldu. Görevini de yerine getiriyor. Asker kıyafetini de giydirir muradına erdirirsek çok mutlu olacağız." diye konuştu.

Güvenlik görevlisi Hakkı Özer ise "Güvenlik amirimiz oldu. Ona sahip çıkıyoruz, o da bize yardım ediyor. Güvenlik görevlisi olduğu için de çok mutlu. İnşallah ileride de asker olacak." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta canlı hayvan pazarları kapatıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta canlı hayvan pazarları kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.