Yozgat Belediyesi Hassa ilçesiyle "kardeş" oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Meclisi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat'ın koordinatör vali olarak görevlendirildiği Hatay'ın Hassa ilçesiyle "kardeş şehir" olma kararı aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, meclis toplantısında Hassa Belediyesini kardeş ilan ettiklerini belirterek, oradaki kardeşliği meclis kararıyla resmiyete dönüştürdüklerini söyledi.

Köse, Yozgat merkezde misafir ettikleri depremzedelerden su aboneliklerinde depozito alınmayacağını, su, atık su, hat bakımı gibi faturada yer alan kalemlerde yüzde 80 indirim yapılacağını da belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.