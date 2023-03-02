Yozgat Belediyesi Hassa ilçesiyle "kardeş" oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Meclisi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat'ın koordinatör vali olarak görevlendirildiği Hatay'ın Hassa ilçesiyle "kardeş şehir" olma kararı aldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, meclis toplantısında Hassa Belediyesini kardeş ilan ettiklerini belirterek, oradaki kardeşliği meclis kararıyla resmiyete dönüştürdüklerini söyledi.
Köse, Yozgat merkezde misafir ettikleri depremzedelerden su aboneliklerinde depozito alınmayacağını, su, atık su, hat bakımı gibi faturada yer alan kalemlerde yüzde 80 indirim yapılacağını da belirtti.