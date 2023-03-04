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Sorgun'da öğrenciler depremzedelere gıda yardımı yaptı

AA

Sorgun'da öğrenciler depremzedelere gıda yardımı yaptı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile ilçede ikamet eden depremzedelere gıda yardımında bulundu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Yeşilyurt İlkokulu öğretmen, veli ve öğrencilerinin ilçede bulunan depremzedeler yararına kermes düzenlediğini söyledi.

Kermesten elde edilen gelir ile gıda kolisi hazırlandığını ifade eden Öcal, "Kendileri küçük ama yürekleri kocaman yavrularımızın bu güzel davranışları bizi çok duygulandırdı. Kermesten elde edilen gelir ile 48 koli gıda yardımı yapıldı. Yine ilçemizde Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 16 koli gıda paketi de depremzedelere dağıtılacak. Desteklerinden dolayı idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

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