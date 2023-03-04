Voleybol 2. Lig 4. Grup'ta Sorgun Belediyespor şampiyon oldu

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YOZGAT (AA) - Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin son maçında ağırladığı Konya Pema Koleji’ni 3-2 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.

Ligde oynadığı 10 maçın tamamını kazanan ve rakiplerine sadece 4 set veren Sorgun Belediyespor, 14-17 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapılacak play-off yarı final maçlarında Yozgat’ı temsil edecek.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu, play-off yarı final maçlarını kazanmak istediklerini belirtti.

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