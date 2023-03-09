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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı

AA

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'nden bölgeye gönüllü giden cerrahi hemşireler, yaralı afetzedeler için çabaladı.

Yozgat Şehir Hastanesi ameliyathanesi sorumlu hemşiresi Nurhayat Dalaslan, gazetecilere, depremin ardından 3 hemşire, 3 anestezi teknisyeniyle gönüllü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kahramanmaraş'a yolculuklarının çok sıkıntılı geçtiğini aktaran Dalaslan, 30 saatte Elbistan'a ulaştıklarını ifade etti.

Dalaslan, cerrahi ekip olarak Elbistan Devlet Hastanesi'nde ameliyatlarda görev altıklarını belirterek, "Başka illerden de ekipler geldi, onlarla koordineli çalıştık. 35 yıllık meslek hayatım boyunca hiç yapmadığımız ampütasyonları yaptık. Ameliyat sırasında her yarım saatte, 40 dakikada bir masa sallanıyor, lambalar oynuyordu ama biz hiç aldırmadık, yeter ki o insanlara faydamız olsun diye ameliyatlarımızı sürdürdük. İnşallah faydamız olmuştur." diye konuştu.

Dalaslan, 3 gün boyunca ameliyathaneden çıkmadan operasyonları sürdürdüklerini vurguladı.

Hemşire Leyla Duman da depremin ilk günü yolculuklarının sıkıntılı geçtiğini, yollarda çok sayıda kurtarma ekibi bulunduğunu aktardı.

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