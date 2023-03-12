Sorgun'da "Hayalin Varsa Yorulmaya Değer" etkinliği yapıldı

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YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aşağıcumafakılı Şehit Resul Elhan İlkokulunda "Hayalin Varsa Yorulmaya Değer" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin, çevresinde gördükleri farklı nesneleri incelemesini ve sınıfta resimlerini çizerek yorumlamasını istedi.

Böyükata, "Ben de Mimar Sinan olabilirim" konulu sohbette, bilim insanlarının ne gibi öncü işler ortaya koyduklarından bahsetti.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da Şehit Resul Elham Okulu'nun Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında hizmete açıldığını söyledi.

Öcal, öğrencilere çeşitli konularda bilgi veren Prof. Dr. Böyükata'ya teşekkür etti. ​​

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