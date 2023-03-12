Atletizm yarışlarında Sorgunlu sporcular dereceye girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sorgun'da düzenlenen Okullar Arası Puanlı Atletizm Yarışmaları'nda Sorgun Fatih ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu sporcuları dereceye girdi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yarışmalarda derece alan öğrenci ve öğretmenlerin çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Fatih Ortaokulu sporcularının küçük erkekler yarışmasında il birincisi, küçük kızlar yarışmasında da il ikincisi olduğunu ifade eden Öcal, "Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerimiz küçük kızlarda il birincisi, küçük erkeklerde de il ikincisi oldu. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz." dedi.

Öcal, diğer yandan Bocce İl Müsabakaları'nda Türk Telekom Anadolu Lisesi kız takımının da birinci olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.