Yozgat'ta sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah başlayan sis etkisini sürdürüyor.

Görüş mesafesi sis nedeniyle yer yer 40 metreye kadar düştü.

Sis, Çamlık Milli Parkı'nda da etkili oldu.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.