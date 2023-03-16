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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta bir kadın evinde ölü bulundu

AA

Yozgat’ta bir kadın evinde ölü bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

İlçe dışında olan Davut A, Ayanoğlu Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eşi Şefika A.'dan haber alamayınca eve geldi.

Kapıyı açtığında eşinin yerde hareketsiz yattığını gören Davut A, polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Şefika A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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