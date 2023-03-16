Yerköy Belediyesinden çevre düzenlemesi çalışması

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çevre düzenleme çalışması başlattı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, birçok cadde ve sokakta yol ve kaldırım çalışmasını tamamladıklarını, şimdi de üstyapı çalışmasına başladıklarını söyledi.

Altyapısı tamamlanan yerlerde peyzaj çalışması başlatıldığını belirten Yılmaz, "İlçemizin daha güzel görünmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ilçenin farklı noktalarına dekoratif aydınlatma direkleri yapılacak. Bu direkler, ilçemize modern ve estetik bir görünüm kazandıracak. Daha sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yapacağız." dedi.

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