Yozgatlı genç kadın güreşçiler, milli takıma girmeyi hedefliyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 15 genç güreşçi, 17 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Yaşları 10 ile 17 arasında değişen sporcular, 26-28 Mart'ta Yozgat'ta düzenlenecek şampiyona için Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenör Rabia Köse yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Rabia Köse, basın mensuplarına, şampiyonaya 15 sporcu ile katılacaklarını belirterek, "Kadınlardan güreşe yoğun ilgi var. Biz de kadınları güreşe daha fazla çekmeye çalışıyoruz. Sporcularımız antrenmanları kaçırmıyor. Bir yılda çok mesafe katettik, çok derece çıkarttık." diye konuştu.

Sporculardan 17 yaşındaki Aysima Güngör, 2022'de Okullar Arası Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olduğunu aktardı.

Güreşi severek yaptığını ve hayatının bir parçası olduğunu vurgulayan Aysima, "Kadınların gücünü kanıtlamak için güreşe başladım. Hedefim, milli takıma girmek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecek yapmak." ifadelerini kullandı.



Ayten Yılmaz (17) ise güreşe yeni başladığını ve 4 aydır antrenmanlara katıldığını dile getirdi.



Bu sporu seçerken "Dangal" filminden etkilendiğini belirten Ayten, "Dangal filmini izlemiştim. Daha sonra güreş yapmaya karar verdim ve başladım. Hedefim milli takıma girip Avrupa'da ve dünyada hem ülkemin adını hem de kendi ismimi duyurmak." değerlendirmesinde bulundu.

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