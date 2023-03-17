Sorgun'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

AA

Sorgun'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğrencileri depremzede aileler için kermes düzenledi.

Lisenin Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından düzenlenen kermesin açılında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ramazanda depremzede ailelerin iftar sofralarını kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından kermes düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin daha önce de ailelerinin katkılarıyla topladıkları 100 bin liralık gıda malzemesini depremzedelere ulaştırdıklarını aktaran Öcal, "Şimdi de kermes düzenlediler. Kermesten elde edilen gelirle depremzede ailelere yardım yapılacak. Kermesi düzenleyen öğrencilerimize, katkı veren öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı genç kadın güreşçiler, milli takıma girmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Yozgatlı genç kadın güreşçiler, milli takıma girmeyi ...
Yerköy Belediyesinden çevre düzenlemesi çalışması
YEREL HABERLER Yerköy Belediyesinden çevre düzenlemesi çalışması
Öğrencilerden Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'ye ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'ye ...
Yozgat’ta bir kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’ta bir kadın evinde ölü bulundu
Yozgat'ta köy yakınına inen ayı cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta köy yakınına inen ayı cep telefonuyla ...
Yiyecek bulmak için köye inen ayı kamerada
YEREL HABERLER Yiyecek bulmak için köye inen ayı kamerada
Yozgat'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Yozgat'ta sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.