Sorgun'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğrencileri depremzede aileler için kermes düzenledi.

Lisenin Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından düzenlenen kermesin açılında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ramazanda depremzede ailelerin iftar sofralarını kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından kermes düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin daha önce de ailelerinin katkılarıyla topladıkları 100 bin liralık gıda malzemesini depremzedelere ulaştırdıklarını aktaran Öcal, "Şimdi de kermes düzenlediler. Kermesten elde edilen gelirle depremzede ailelere yardım yapılacak. Kermesi düzenleyen öğrencilerimize, katkı veren öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



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