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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

YOZGAT (AA) - Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Vekili Yasin Gönül, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı. Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından şehit ve gaziler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

- Kayseri

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Vekili Şenol Esmer, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Taner Yıldız, CHP Milletvekili Çetin Arık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, beraberindekiler ile şehit aileleri katıldı.

Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Polis Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakan katılımcılar, ailelerle sohbet edip, taziyelerini iletti.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teğmen Betül Uzun konuşma yaptı.

Buradaki törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrası Vali Yardımcısı Kurnaz, şehitlik defterini imzaladı.

Kurnaz ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öte yandan, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de halk otobüsünde şiir seslendirdi. Yolcular, öğrencileri alkışladı.

- Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve beraberindekiler, kabirlere çiçek bıraktı.

Şehitlikteki tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şehitler Müzesi ziyaretiyle son buldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise öğrenciler tarafından şiir okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

- Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ile Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği temsilcilerince Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından Vali Becel ve beraberindekiler, Kaldırım Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerine ziyarette bulunup karanfil bıraktı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

- Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Türkdamar, şehitlik defterini imzaladı, kabirlere çiçek bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından İl Kültür Merkezi'nde Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerince de program düzenlendi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki törende, Vali Vekili Zikri Şahin, Belediye Başkan Vekili Nuri Araz, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Vali Vekili Zikri Şahin şehitlik defterini imzaladı.

Tarih öğretmeni Recai Yağmur'un konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar, ziyaret ettikleri kabirlere karanfil bıraktı.

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