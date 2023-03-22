Sorgun Belediyesi 3 bin 500 gıda paketi dağıttı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ailelere, 3 bin 500 gıda paketi dağıttı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, ramazanın birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Ekinci, 2022 yılında 2 bin aileye gıda paketi dağıttıklarını hatırlatarak, "Bu yıl bu rakamı 3 bin 500'e çıkardık. Ülkemiz kısa bir süre önce büyük bir deprem felaketi yaşadı. Deprem felaketinin ardından 3 bine yakın depremzede ilçemize geldi. Bu nedenle gıda paketimizin sayısını 3 bin 500'e çıkardık. Gıda paketleri ekiplerimiz tarafından ailelere teslim edildi." dedi.



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