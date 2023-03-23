Yozgat'ta "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Yukarı Nohutlu mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde hayatını kaybeden depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, gazetecilere, yağmurlu bir havada dikilen fidanların tutması temennisinde bulunarak, "Allah bir daha ülkemizi böyle afetlerle sınamasın." dedi.

Elbistan'dan Yozgat'a gelen depremzede Aliye Ceylan Cırık da hem acılı hem de vücut olarak yorgun olmasına rağmen fidan dikimine koşarak geldiğini belirtti.



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