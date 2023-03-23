Sorgun Belediyesi 1000 kişiye iftar verecek

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurduğu çadırda günlük 1000 kişiye iftar verecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ramazan ayı boyunca verilecek iftara vatandaşların da katkıda bulunacağını söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Ekinci, "Bu ayda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla kurduğumuz iftar çadırımızda, 1000 kişiyi misafir edeceğiz. Daha önceki yıllarda bu rakam 500 ile 800 arasında değişiyordu. Deprem felaketinden sonra ilçe nüfusumuzda görülen artışla günlük yemek miktarımızı artırdık. Vatandaşlarımızla birlikte ramazanın ruhunu bir arada yaşayacağız. Tüm halkımızı iftar soframıza bekliyorum." dedi.



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