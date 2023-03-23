Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iftardan sonra da hizmet verecek

YOZGAT (AA) - Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ramazan ayında iftardan sonra da hizmet vereceği bildirildi.

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, AA muhabirine, normal mesainin dışında, 20.00-24.00 saatleri arasında da hasta kabulü yapılacağını söyledi.

İftar sonrası hizmet almak isteyen hastaların hem randevu sisteminden hem de merkezdeki müracaattan kayıt yaptırabileceklerini ifade eden Cevheroğlu, "Merkezimizde 15 diş hekimi görev yapıyor. Bu hekimlerimizin biri çocuk diğerleri ise yetişkinlere hizmet veriyor. Bu hekimlerimiz arasında gece ve günüz çalışma saatlerine göre düzenleme yaptık. Vatandaşlarımız, iftardan sonra da ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilecek." dedi.

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