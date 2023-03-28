Yozgat'ta bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı.

Merkez Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki ailesinin evinde kalan R.T. ile boşanma aşamasındaki kocası M.T. (30) arasında tartışma çıktı.

M.T, kavgaya dönüşen olayda eşi ve kayınvalidesi G.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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