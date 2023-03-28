Sorgun'da depremzede öğrenciler için kitap bağışı kampanyası düzenlendi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki öğrenciler kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yaptığı açıklamada, toplanan kitapların, İskenderun'da yeni kurulan Abdulkadir Kocabaş İlkokulu kütüphanesine gönderileceğini ifade etti.

Öcal, okulda "Aydınlık bir gelecek için bir kitapta sizden olsun" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında, kitap ve zeka oyunları bağışı kabul edileceğini belirterek, "Kampanyamız 7 Nisan'a kadar sürecek. Vatandaşlarımız bir çocuğun hayallerinde pay sahibi olmak ve geleceğine ışık tutabilmek için ilk ve ortaokul seviyesine uygun kitapları okulumuza getirebilirler." dedi.

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