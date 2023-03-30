Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

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YOZGAT (AA) - Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Sivas'tan Ankara'ya giderken 26 kişiyi taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığını ve meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yılmaz, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Kaza bizleri derinden üzdü. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyorum. Yaralılarımız inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşur." dedi.

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