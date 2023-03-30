Yozgat'ta düzenlenen 17 ve 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonunun ortaklaşa Yozgat'ta düzenlediği U17 Celal Atik ve U20 Nasuh Akar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 26-30 Mart arasında Yozgat'ta gerçekleştirilen şampiyonanın U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası ile başladığını bugün de U20 Kadınlar Güreş Şampiyonasıyla tamamlandığını belitti.

Şampiyonada sporcuların kıran kırana mücadele verdiğini ifade eden Gümüş, "Buradaki amacımız, milli takım sporcularını belirleyip Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamaktır. Burada kilolarında ilk 3'e giren sporcularımız 27 Nisan'da Antalya'da yapacağımız Zafer Turnuvası'nın kadrolarını oluşturuyor." dedi.



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