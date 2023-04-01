Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne yeni röntgen cihazı

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YOZGAT (AA) - Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne alınan yeni röntgen cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

Merkezin Başhekimi Dt. Babür Cevheroğlu, AA muhabirine, yeni röntgen cihazıyla hastalara daha hızlı hizmet verilmeye başladığını belirtti.

Merkezin günde 500 hastaya hizmet verdiğini ifade eden Cevheroğlu, "Daha önce tek röntgen cihazımız vardı. Hastaların yoğun olduğu günlerde sorun yaşanıyordu. Yeni cihazla sorun ortadan kalktı. Hastalarımıza daha hızlı hizmet verme şansı yakaladık." dedi.

Cevheroğlu, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları iftar sonrası tedavi hizmetinin sürdüğünü de aktardı.

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