Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yozgat'ta iftar programı düzenledi

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YOZGAT (AA) - Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yozgat'ta "Bir lokma bin sofra" sloganıyla 550 kişiye iftar verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, yaptıkları yardımlar ve sosyal faaliyetlerden dolayı Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

Büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve Yozgat halkının da deprem bölgesine yaptığı desteklerle gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Köse, "Bizler de sizleri temsilen Hatay'ın Hassa ilçesinde görev yaptık. Sizler bizlere güç verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca da vakfı en yakından tanıyan aileler, öğrenciler ve depremzede vatandaşlarla bir arada olduklarını söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış halini vakıfların oluşturduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Vakıflar, İslam dininin emirleri arasında yer alan zekat ibatenin vücut bulmuş halidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak insanların dinine, diline, ideolojisi ve ırkına bakmadan yanlarında oluyoruz. Her ne kadar bir devlet kurumu olsak da İslam medeniyetinin getirdiği atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma düsturuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz."













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