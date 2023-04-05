Yerköy'de şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Yerköy Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftarda Kaymakam Muammer Coşkun, şehit aileleri ve gazilerinin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini söyledi.
Katılımcılara teşekkür eden Coşkun, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da "Aziz vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Onların aileleri ve gazilerimiz de bizim için önemli birer değerdir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Programa, Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.