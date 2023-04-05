Yozgat'ta bir dernek "zimem defteri" geleneğini yaşattı

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YOZGAT (AA) - Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde bir bakkalın veresiye defterini satın aldı.

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere, Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir bakkaldaki veresiye defterinde yazılı 7 bin 500 lira borcu kapattıklarını söyledi.

İtik, Yozgat Valisi Ziya Polat önderliğinde 3 yıldır ramazanda zimem defteri uygulaması yapıldığını belirterek, "Bu yıl da Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir bakkaldaki mahallenin borcunu kapatmak istedik. Önümüzdeki günlerde de başka bakkal dükkanlarında vatandaşın borcunu kapatıp, ramazanın maneviyatını yaşatmak, aynı zamanda yeni nesle Osmanlı'nın geleneği olan bu uygulamayı tanıtmak istiyoruz." dedi.

Bakkal dükkanı işleten Şemsi İçen de mahalle halkının borçlarının kapatıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, borcun kapatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Veresiye defteri satın alındıktan sonra bakkalın camına "Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar Valiliğimizin aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir." yazılı afiş asıldı.





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