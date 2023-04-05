Piknik masasını çalanları ihbar edene 10 bin lira ödül vaadi

YOZGAT (AA) - Sorgun’da Oğuz Levent Aydın, bir çeşme önünden çalınan piknik masasının bulunması için hırsızı ihbar edene 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Aydın, Doğanket beldesi Mahmatlı Mahallesi yolundaki bir çeşmenin önünde bulunan piknik masasının çalındığını belirtti.

Masayı Sorgun Belediyesinden kendisinin aldığını ifade eden Aydın, "Çeşmeye gelen insanlarımız su içiyor, o banklara oturarak dinleniyorlardı. Bu bankların maddi değeri beni çok ilgilendirmiyor. 10 bin lira ile belki de 3-4 tane bank yaptırabilirim. Ancak bunu yapanları ifşa etmek istiyorum. Bunun için 10 bin lira ödül koydum. Gören, duyan, bilen varsa gelsin bana söylesin, 10 bin lira ödülünü alsın." dedi.

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