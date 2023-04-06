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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Belediyesi 5 mahallede yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıyor.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve Gençoğlu mahallerinde yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini alan yüklenici firma ile protokol imzalandığını söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar 40 kilometre yol çalışması yapıldığını ve bundan sonra yolu olmayan hiçbir mahallenin kalmayacağını ifade eden Yılmaz, "Çalışmalar tamamlandığında ilçemiz daha modern görünüme kavuşacak. Çalışma yapılacak mahallelerimizde 120 bin metrekare kilitli taş parke ve beton bordür döşenecek. İhaleyi kazanan yüklenici firma ile protokolümüzü imzaladık. İnşallah çalışmalara ekiplerimiz en kısa zamanda başlayacaktır." dedi.



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