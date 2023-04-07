Yozgat'ta nohut ekim alanları genişliyor

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YOZGAT (AA) - Ankara'dan sonra nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, bu yıl ekim alanlarının 250 bin dekar artması bekleniyor.

Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alan kentte, yüksek fiyat beklentisi çiftçileri nohut ekimine yöneltti.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, kentte buğdaya alternatif olarak nohut, mercimek ve ayçiçeği ekildiğini söyledi.

Son yıllarda fiyatların yükselmesi nedeniyle çiftçilerin alternatif ürün olarak nohuta yöneldiğini belirten Açıkgöz, "Geçen yıl 657 bin dekar nohut ekilmiş ve 68 bin ton üretim gerçekleşmişti. Yeşil mercimekte ise 185 bin dekar ekim yapıldı ve 16 bin 700 ton üretim yapıldı. Nohut ve mercimek ekimi bu yıl artarak devam ediyor. Yaklaşık 900 bin dekar nohut ekiminin yapılmasını tahmin ediyoruz. Bahar yağışları da güzel oldu, inşallah hayırlı bir verim alırız." dedi.

Çiftçinin üretim yapması gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Pandemi döneminde sıkıntı yaşandı, onun için üretmemiz lazım. Girdi maliyetleri düşerse çiftçi her şeyi üretir." diye konuştu.

Açıkgöz, kendisinin de geçen yıl 750, bu yıl ise 1500 dekara nohut ektiğini aktardı.

Lök köyü çiftçilerinden Atila Ertuğrul da Yozgat'ın nohut üretiminde önde gelen illerden olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 200 dekara nohut ektiğini anlatan Ertuğrul, "Bu yıl da 250 dekara ekeceğim. İnşallah yağışlar iyi olursa iyi bir verim alırız." ifadelerini kullandı.

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