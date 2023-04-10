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YOZGAT (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutladı.

Törenin ardından Yerköy Şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayrıca Mola Hüsrev Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı İsmail Tolga Sapmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Celal Çaltepe, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.



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