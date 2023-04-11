Yozgat'ta bir otomobilde 100 sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yozgat-Sivas kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, yüzük ve 4 obje bulundu.

Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen 105 parça obje, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.