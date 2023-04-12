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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Selim Türker, 2011-2023 arasında 836 projeye 477 milyon hibe sağlandığını söyledi.

Hibenin 342 milyonunun yatırımcılara ödendiğini belirten Türker, 135 milyon liranın ise ödeneceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da TKDK gibi Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerinin bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından bakanlık uzmanları tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya ziraat odası başkanları, çiftçiler TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

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