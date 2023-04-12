Sorgun'da canlı hayvan pazarı yenileniyor

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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, İç Anadolu Bölgesinin en büyük pazarlarından olan canlı hayvan pazarında yenileme çalışması başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci gazetecilere, yenilenen canlı hayvan pazarında alıcı ve satıcıların tüm ihtiyaçlarını giderebileceğini belirtti.

Ekinci, pazara ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, "Ekonomimizin mihenk taşı olan pazarda, alıcıların ve satıcıların tüm ihtiyaçlarını düşünerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özellikle yağışlı havalarda zor durumda kalan üreticilerin bu sıkıntılarını gidermek amacıyla pazarın ortasında üzeri kapalı bir padok alanı yapıyoruz." dedi.

Hırsızlık olaylarına karşı da aydınlatma ve güvenlik sitemi kurulacağını belirten Ekinci, "Otopark, kafeterya, padok alanları, hayvan iniş rampaları, WC ve lavabolar yapıyoruz." diye konuştu.

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