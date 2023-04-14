Yozgat'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin tüm seçimlerin ötesinde önem arz ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahseden Başer, "Karşımızda dış güçlerin desteğini alan, birbirine benzemez 6+1 siyasi parti var. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın diyen zihniyetlerdir. Yozgatlı inşallah bunlara fırsat vermeyecek, sandıkları patlatacaktır. Toplantımız Yozgat'ımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun. Allah birliğimizi daim etsin." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de milletvekili adaylarını tebrik etti.

AK Parti'den 60 milletvekili aday adayının olduğunu anımsatan Köse, "Aday adayı olan kardeşlerimizden istirhamımız üzülmesinler. Sanki adaymış gibi, bir il başkanıymış gibi, bir belediye başkanıymış gibi sahada olsunlar. Cumhurbaşkanımızın üzerinden bir gram dahi olsa o yükü alsınlar. Güzel bir süreç yaşadık. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, milletvekili adayları Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İskender Minar ve Yusuf İbiş partililere tanıtıldı.

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