Yozgat'ta İYİ Parti milletvekili adayları tanıtıldı

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YOZGAT (AA) - İYİ Parti Yozgat seçim koordinasyon merkezi açılışı ve milletvekili adayları tanıtımı yapıldı.

Sakarya Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, tüm parti ve milletvekili adaylarına başarı diledi.

Kayalar, "İYİ Parti kadroları olarak Meclis'te inşallah Türkiye'nin sigortası olarak Misak-ı Milli hudutlarımız içerisinde bayrağımızın göklerde dalgalanmasının en güzel duygularını yaşayan insanlar olarak yeni bir yola, yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Programda, diğer adaylar Ali Keven, İsmail Yılmaz ve Nafiye Balçık da konuşma yaptı.



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