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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

AA

Yozgat'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

YOZGAT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat seçim irtibat merkezi açılışı ve milletvekili adayları tanıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda konuşan MHP Yozgat Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı İbrahim Ethem Sedef, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin çok önemli bir seçime gireceğini ve Türk milletinin kendi kaderini belirleyeceğini söyledi.

Milletvekilliği döneminde Yozgat halkına layık olmaya çalıştığını ifade eden Sedef, "Meclis faaliyetlerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekilleri olarak elimizden gelen çabayı gösterdik. Bizlerin bu memleketin her karış toprağında ayak izleri bulunan ve bu memlekette yaşayan, bu memleketin evladıyız. 14 Mayıs'ta Yozgat evladına sahip çıksın." dedi.

Programda, diğer adaylar Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz ve Sezer Yozgat da konuşma yaptı.


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