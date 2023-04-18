Yozgat'ta 198 yıllık hamam restore ediliyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ta 1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan Başçavuş Çifte Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başladı.

Çıkan yangında 1968 yılında hasar gören ve 1980'li yıllarında kapanan 198 yıllık hamamda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, kentteki tarihi yapılarla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Özellikle tarihi konaklarımız çok güzel. Başçavuş Çifte Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce restore ediliyor. Yanındaki konağı belediyemiz restore ediyor. O bölgedeki 2 konak daha restore edilecek." dedi.

Polat, o bölgedeki konakları kentin ticari ve turizm hayatına kazandırmayı düşündüklerini anlatarak, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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