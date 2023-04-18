AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:

YOZGAT (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "2023 yılında dünyadaki yapılan seçimlerin en önemlisi Türkiye'dekidir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerin Yozgat ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar çok seçim gördüklerini ama bu seçimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu seçimi önemli kılan veya böyle değerlendiren sadece biz de değiliz. Yurt dışındaki basın yayın organlarını sizin de takip etmeniz mümkün. 2023 yılında dünyada yapılan seçimlerin en önemlisi Türkiye'dekidir." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde etkin, lider, coğrafyanın kaderini değiştirebilme yeteneğine sahip bir ülke olduğunu anlatan Yılmaz, seçimlerin gelecek yüz yılın rotasını bugünden belirlemesi açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, Yozgatlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hükümeti kurmakla yetkilendireceğini, Yozgat'ın 4 milletvekilinin 4'ünü de alacağını ifade etti.

- "Sivas ve Yozgat hızlı trenle şahlanacak"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 26 Nisan'da hizmete açılacağını bildiren Yılmaz, "Bu projede 64 milyar liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı var. Türkiye'de bu ana kadar bu miktarda bir bedeli olan projenin sayısı bir elin parmağını geçmez. Belki de hiç yok. Avrasya Tüneli'nden daha büyük bir maliyet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden daha büyük. Osmangazi Köprüsü'nden daha büyük. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden daha büyük. 12 saatlik Ankara-Sivas arası 2 saatte düşecek. Yozgat bir saat olacak." diye konuştu,

Yılmaz, hızlı trenin otobüsle değil uçakla seyahatle rekabet edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçaklar sizi şehrin dışından alır, dışına bırakır. Bir de şehre gelmek için ilave masraf yaparsınız, zaman harcarsınız. Hızlı trenler öyle değildir. Şehrin merkezinden alırlar, şehrin merkezine bırakırlar. Dolayısıyla da inşallah Sivas'ın da Yozgat'ın da şahlanışı hızlı trenle başlayacaktır diyorum. Türkiye Yüzyılı hızlı trenin açılmasıyla birlikte hem Sivas için hem de Yozgat için başlayacaktır diyoruz."

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