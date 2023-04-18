AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:

YOZGAT (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "2023 yılında dünyadaki yapılan seçimlerin en önemlisi Türkiye'dekidir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerin Yozgat ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar çok seçim gördüklerini ama bu seçimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu seçimi önemli kılan veya böyle değerlendiren sadece biz de değiliz. Yurt dışındaki basın yayın organlarını sizin de takip etmeniz mümkün. 2023 yılında dünyada yapılan seçimlerin en önemlisi Türkiye'dekidir." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde etkin, lider, coğrafyanın kaderini değiştirebilme yeteneğine sahip bir ülke olduğunu anlatan Yılmaz, seçimlerin gelecek yüz yılın rotasını bugünden belirlemesi açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, Yozgatlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hükümeti kurmakla yetkilendireceğini, Yozgat'ın 4 milletvekilinin 4'ünü de alacağını ifade etti.

- "Sivas ve Yozgat hızlı trenle şahlanacak"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 26 Nisan'da hizmete açılacağını bildiren Yılmaz, "Bu projede 64 milyar liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı var. Türkiye'de bu ana kadar bu miktarda bir bedeli olan projenin sayısı bir elin parmağını geçmez. Belki de hiç yok. Avrasya Tüneli'nden daha büyük bir maliyet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden daha büyük. Osmangazi Köprüsü'nden daha büyük. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden daha büyük. 12 saatlik Ankara-Sivas arası 2 saatte düşecek. Yozgat bir saat olacak." diye konuştu,

Yılmaz, hızlı trenin otobüsle değil uçakla seyahatle rekabet edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçaklar sizi şehrin dışından alır, dışına bırakır. Bir de şehre gelmek için ilave masraf yaparsınız, zaman harcarsınız. Hızlı trenler öyle değildir. Şehrin merkezinden alırlar, şehrin merkezine bırakırlar. Dolayısıyla da inşallah Sivas'ın da Yozgat'ın da şahlanışı hızlı trenle başlayacaktır diyorum. Türkiye Yüzyılı hızlı trenin açılmasıyla birlikte hem Sivas için hem de Yozgat için başlayacaktır diyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta 198 yıllık hamam restore ediliyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta 198 yıllık hamam restore ediliyor
Yozgat'ta Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta Kadir Gecesi idrak edildi
Yozgat'taki Gelingüllü Barajı flamingoların yaşam alanı oldu
YEREL HABERLER Yozgat'taki Gelingüllü Barajı flamingoların yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.