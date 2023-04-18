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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta iftar programında konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ta iftar programında konuştu:

YOZGAT (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "İstikrar devam etsin" diyenlerin tercihinin Adalet ve Kalkınma Partisi olacağını söyledi.

Yılmaz, Yozgat'ta esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, 26 Nisan'da hizmete girecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılış törenine davet etti.

Yozgat Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programına da katılan Yılmaz, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını ve hükümeti kurmakla yetkilendirileceğini anımsattı. Yılmaz, "Bir de 28. dönem parlamentosunu oluşturacak milletvekillerimizi seçeceğiz. Allah için elimizi vicdanımıza koyarak şunu söyleyeceğiz, 2002'deki Yozgat nasıldı, şimdi nasıl. 2002'deki Türkiye nasıldı, şimdi nasıl." ifadelerini kullandı.

Oy pusulasına mührü basarken iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oy verirken şunları akılda tutalım, istikrar devam etsin mi? İstikrar devam etsin diyenlerin mutlaka tercihi Adalet ve Kalkınma Partisi olacaktır. Hizmet kervanı devam etsin mi? Eğer hizmetin devam etmesini istiyorsanız muhakkak ki tercih Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisidir. Aile değerlerimiz başta olmak üzere bu ülkenin inancı, değerleri korunsun istiyorsanız yine oy vereceğimiz, yanında duracağımız yer Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisidir. Yurt dışında itibar, içeride özgüven istiyorsak yanında duracağımız yer AK Parti'nin adaylarıyla ve Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cenabı Allah hem cumhurbaşkanımızın yolunu açık eylesin, hem Adalet ve Kalkınma Parti'mizin yolunu açık eylesin hem de milletimizin yolunu açık etsin. Durmak yok, yola devam diyoruz. Doğru zamanlarda, doğru insanlarla, doğru kararı vermek lazım. İnanıyorum ki Yozgatlı kardeşim, en doğru kararı verecektir."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yılmaz ve katılımcılara teşekkür etti.

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