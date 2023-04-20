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Yozgat Valisi Ziya Polat'tan Ramazan Bayramı mesajı

AA

Yozgat Valisi Ziya Polat'tan Ramazan Bayramı mesajı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında 11 ayın sultanı ramazan ayını geride bırakarak sevgiyi, kardeşliği, dostluğu ve mutluluğu paylaşma günü olan bayrama milletçe ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bir taraftan bayram sevincini yaşarken, diğer taraftan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin acısını da millet olarak derinden hissedildiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Halkımız, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini göstererek, deprem bölgesi için tek yürek oldu. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram paylaşmaktır, anne babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşalım, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatalım. Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini, kahraman gazilerimizi, devlet kurumlarında ağırladığımız yaşlı, engelli ve çocuklarımızı ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı ihmal etmeyelim. Ramazan Bayramı'nın rahmet ve bereketinin, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyor, yiğitler şehri Yozgat halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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