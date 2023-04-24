Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, 4 yıllık görev süresini değerlendirdi

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YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Karadağ, Bozok Üniversitesini ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok görünür kılma, "Marka üniversite" yapma çabasında olduğunu söyledi.

Değişim ve dönüşümlerle öğrencilerine önemli ayrıcalıklar ve fırsatlar sağladıklarını ifade eden Karadağ, "2018'de 19 bin 314 olan öğrenci sayımız 2022 yılında 24 bin 98'e yükselmiştir. Uluslararası öğrenci sayımız da ise önemli bir artış olmuş 142'den 1413'e çıkmıştır. " dedi.

Karadağ, üniversitenin topluma katkı yönünü daha güçlü ve gerçekçi kılmak adına bölgesel kalkınmaya yönelik "Endüstriyel Kenevir" projesiyle ihtisas üniversitesi kimliğini elde ettiğini anlatarak, "Üniversitemiz ürettiği bilgiye teknolojiyle, teknolojiyi sanayiciyle buluşturarak bölgesel kalkınmayla üniversite-sanayi iş birliklerini hayata geçiriyor. Sanayicilerle buluşarak bölgeye yatırım planlamaları yapılmaktadır." diye konuştu.



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